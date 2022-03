Zanimanje za VPN v Rusiji poskočilo za 10.000%

Rusija je tudi v spletu vse bolj izolirana, v zadnjih dneh pa je med državljani močno poskočilo zanimanje za omrežja VPN.

Glavni skok je prišel 14. marca, na dan, ko so ruske oblasti onemogočile dostop do Instagrama. Rekordno dvigovanje interesa za VPN se je sicer začel že nekaj dni pred tem, ko so napovedali omenjeno blokado. Kot smo pred kratkim pisali, so pri Facebooku omilili pravila o nagovarjanju k nasilju, a le v Ukrajini in le v kontekstu zaščite države pred rusko invazijo. Rusija je na to odgovorila s prepovedjo Instagrama, podjetje Meta (torej Facebook) pa označila za ekstremistično organizacijo.

Uporaba VPN je že od nekdaj izredno priljubljena za obvoz raznovrstnih omejitev v spletu, denimo za dostop do določenih zahodnih spletnih strani v državah, kjer so sicer prepovedane (Kitajska, Egipt). Države se sicer trudijo tudi to čim bolj omejiti, a le z delnim uspehom. Sploh nekateri največji ponudniki (denimo ExpressVPN) se z velikim številom strežnikov kar uspešno zoperstavljajo omejitvam. Po pisanju analitikov Rusija večino VPN storitev (še) ne blokira.