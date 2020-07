Zakrpali 17 let staro ranljivost v Windows Server

Microsoft svari pred resno varnostno luknjo v strežnikih Windows Domain Name System (DNS), ki tam tiči že 17 let. Ranljivost so v torkovem paketu popravkov že zakrpali, a je vseeno zanimivo pogledati, od kod se je vzela in kako je tako dolgo ostala neopažena. Ranljivost ima na lestvici resnosti CVSS (Common Vulnerability Scoring System) najvišjo oznako, torej 10.

Ranljivost so odkrili raziskovalci Check Point in o njej maja obvestili podjetje. Microsoft pravi, da niso zaznali aktivnega izkoriščanja te luknje, ki je prizadela Windows Server. Vseeno pa je vsaka ranljivost v sistemu DNS velika nevarnost in tudi sorazmerna redkost, zato velja sisteme posodobiti čimprej. Kdor tega ne more, lahko v registru izvede manjši popravek, ki prav tako nevtralizira grožnjo. Uporabniki Windows 10 in drugih namiznih verzij Windows niso prizadeti.

CVE-2020-1350