Zakon o digitalnih storitvah EU je že v veljavi

Zakon Evropske unije o digitalnih storitvah (DSA) je uradno začel veljati s 25. avgustom 2023. Tehnološki velikani, kot so Google, Facebook, Amazon in drugi, morajo od tega dne spoštovati obsežno zakonodajo, po kateri so spletne platforme pravno odgovorne za vsebino, ki je na njih objavljena.

Glavni cilj DSA je spodbujanje varnejšega spletnega okolja. V skladu z novimi pravili morajo spletne platforme izvajati načine za preprečevanje in odstranjevanje objav, ki vsebujejo nezakonito blago, storitve ali vsebino, hkrati pa uporabnikom omogočiti prijavo te vrste vsebin.

Pod strožje pogoje obratovanja postavlja predvsem 19 velikih spletih servisov. Ti so razdeljeni v zelo velike spletne platforme (VLOP) in zelo velike spletne iskalnike (VLOSE). Ker imajo nekateri ponudniki več prevladujočih spletnih storitev, se na seznamu pojavljajo tudi večkrat, kar velja predvsem za storitve družbe Alphabet (Google), pa tudi Meta (Facebook in Instagram).

Specifično v to skupino strožje nadzorovanih servisov sodijo: Alibaba AliExpress, spletna trgovina Amazon, spletna trgovina Apple App Store, Booking.com, Facebook, Google Play, Google Maps, spletna trgovina Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, Tik Tok, Twitter, Wikipedia,YouTube, spletna trgovina Zalando ter spletna iskalnika Bing in Google Search.

DSA prepoveduje nezakonite vsebine, dezinformacijo, ciljano oglaševanje na podlagi spolne usmerjenosti, vere, etnične pripadnosti ali političnega prepričanja osebe in postavlja omejitve pri ciljanju oglasov na otroke. Prav tako zahteva, da spletne platforme zagotovijo večjo preglednost delovanja svojih algoritmov.

Skupaj z začetkom veljavnosti zakonodaje, se začenja tudi rok za oddajo ocene tveganja, ki jo bodo morala spletišča pripravljati in oddajati periodično. Ponudniki morajo poleg prijave vsebin omogočiti tudi moderiranje vsebin in seveda omogočiti možnost izklopa ciljanega oglaševanja.

Spletne platforme, ki niso v skladu s pravili DSA, bodo lahko kaznovane v višini do 6 odstotkov njihovega svetovnega prometa. Po navedbah Komisije EU imata koordinator za digitalne storitve in Komisija pooblastila, da zahtevata takojšnje ukrepe, kjer je to potrebno za obravnavo zelo resne škode. Ponudnik, ki nenehno zavrača skladnost, lahko povzroči začasno prekinitev dostopnosti storitve v EU.

Odziv ponudnikov je precej različen. Večina ponudnikov je že prilagodila svoje platforme zahtevam EU, toda nekateri, denimo Amazon in Zalando se z zakonskimi določbami ne strinjajo in do podali pritožbe ter peticije. Toda čakanje na odgovore ne spreminja zakonskih obvez, ki jih morajo spoštovati ta hip.