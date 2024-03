Objavljeno: 27.3.2024 09:50

Zaključna konferenca projekta Think XR

23. april 2024, 12:00 – 17:00, Kristalna palača, BTC Ljubljana

Pridružite se zaključni konferenci projekta Think XR, kjer bodo predstavili dosežene rezultate in digitalne pripomočke razvite v okviru projekta. Konferenca bo osvetlila napredek in dosežke v virtualni in obogateni resničnosti, usmerjene v izboljšanje digitalnih kompetenc in inovativno poučevanje za 21. stoletje.

Vabilo je odprto za zainteresirano javnost, politične odločevalce, projektne partnerje, učitelje, mentorje, strokovnjake in podjetja, ki so sodelovala na projektu.

Predviden program konference

- Predstavitev rezultatov projekta Think XR

- Ustvarjeni digitalni pripomočki in njihova uporaba

- Nadaljnji ukrepi in strategija za uvedbo novih XR programskih modulov

- Povečanje globalne konkurenčnosti z razvoj digitalnih kompetenc v šolstvu

- Predstavitev dosežkov XR akademije za razvoj inovativnih pedagoških pristopov

- Pomen XR ustvarjalnih učnih okolji (living labov) prek sodelovanja akademije in industrije

Ne zamudite priložnosti izvedeti več o prihodnosti virtualne in obogatene resničnosti in kako lahko ta prispeva k vašemu področju dela ali študija.

Prosimo vas, da vašo udeležbo na dogodku potrdite do 20. 4. 2023 na naslednji povezavi: https://forms.office.com/e/pyh3BvGUuC?origin=lprLink