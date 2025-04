Objavljeno: 16.4.2025 05:00

Zaklenjeni androidni telefoni se bodo avtomatično resetirali po treh dneh

Slišali smo že nasvete, da je smiselno redno ugasniti in ponovno zagnati telefone, saj tako preprečimo kopičenje nesnage v delovnem pomnilniku. Google se je sedaj odločil, da je to tako koristno, da bo v Android vgradil funkcijo za avtomatizirano ponovno zaganjanje. Telefon se bo po treh dneh zagnal, če ga ne bomo uporabljali.

Gre za posodobitev več aktualnih verzij Androida, na katere se bo namestila brez posredovanja uporabnika (silent update). Zaklenjene naprave, ki niso v uporabi, se bo ponovno zagnala vsake tri dni. Gre za posodobitev Play Services (verzija 25.14), ki je uradno izšla 14. aprila, a bo na različne naprave prispela z zamikom.

Druge novosti so še izboljšana povezljivost z avtomobili, urami in predogled vsebin pri uporabi Quick Shara. Avtomatično ponovno zaganjanje pa ni nova iznajdba, saj jo je Apple kot Inactivity Reboot uvedel že v iOS 18.1. Po ponovnem zagonu je naprava varnejša, saj je ni možno odkleniti z biometrijo ali drugimi bližnjicami (npr. lokacijo). Tedaj potrebujemo geslo ali PIN. Prav tako so vsi podatki šifrirani.

Za konec povejmo še to, da bo ta posodobitev doletela vse uporabnike, ker se namešča prek Play Services, do česar ima dostop do Google, in ne prek Androida, kar bi terjalo sodelovanje proizvajalcev telefonov.