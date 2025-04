Objavljeno: 16.4.2025 08:00

Zaklenjeni Android se bo po nekaj dneh ponovno zagnal

Google v Android uvaja novo varnostno funkcijo, ki bo ob nedejavnosti samodejno znova zagnala telefon in s tem še dodatno zaščitila osebne podatke pred morebitnimi zlorabami.

Po novi posodobitvi storitve Google Play bo naprava po treh zaporednih dneh zaklenjenosti sprožila samodejni ponovni zagon. Za nadaljnjo uporabo bo nato potreben vnos kode PIN, ki bo onemogočila dostop preko biometrije ali drugih hitrih metod. Gre za tako imenovano stanje Before First Unlock (BFU), kjer so datoteke šifrirane, dostop do njih pa onemogočen, dokler uporabnik ročno ne potrdi svoje identitete. Ta ukrep naj bi močno zmanjšal možnost, da bi nekdo po kraji naprave dostopal do občutljivih podatkov. Funkcija se bo uporabljala na telefonih in tablicah z Androidom, medtem ko je naprave z Android Auto, TV ali WearOS zaenkrat ne bodo deležne.

Zanimivo je, da Apple v iOS 18.1 uvaja zelo podobno funkcijo, imenovano Inactivity Reboot, ki telefon znova zažene po štirih dneh nedejavnosti. S tem se zdi, da mobilni giganti iščejo nove poti za utrjevanje zasebnosti v dobi, ko so pametni telefoni pogosto glavna tarča digitalnega kriminala. Kdaj bo nova Android funkcija na voljo v praksi, še ni povsem jasno. Posodobitev z oznako 25.14 se bo predvidoma začela uvajati v naslednjih tednih, kot običajno pa bo prihod funkcije postopen in odvisen od naprave.