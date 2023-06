Zakaj za hekerske napade nikoli ne obtožimo Američanov?

Redno pišemo in beremo o hekerskih napadih, ki jih organizirajo posamezne države, med osumljenci pa se venomer ponavljajo ista imena: Kitajska, Rusija, Severna Koreja, Izrael. Kje so zahodne države? Razlogov za njihov izostanek je več, med njimi pa ni njihove nedolžnosti.

Zadnji hekerski napad na podjetje Kaspersky v Moskvi, ki so ga odkrili v začetku junija, je priložnost, da si problem pogledamo pobliže. Napad na iPhone v njihovih pisarnah je bil eden izmed najbolj sofisticiranih. Ne da bi žrtve to sploh vedele, so telefoni napadalcem redno pošiljali vse informacije o uporabnikih in o vsebini na telefonih. Ruske obveščevalne službe so hitro obtožile ameriške službe, kar se ne zdi neverjetno, in izpostavile Applovo sodelovanje, kar je že nekoliko teže verjeti brez dokazov. NSA obtožb ni komentirala.

Zanimivo ni, da naj bi za napadi stale ZDA, temveč da je Rusija to izrecno izpostavila. Doslej je veljalo nenapisano pravilo, da se zahodni hekerski napadi ne komentirajo. A Rusija in Kitajska sta taktiko spremenili. Že lanskega septembra je Kitajska obtožila ZDA, da so vdrli v univerzo, ki je usposabljala strokovnjake za aeronavtiko in vesoljske raziskave.

Po mnenju strokovnjakov so ZDA trenutno najboljši hekerji na svetu. Druga liga so države, kot so Kitajska, Rusija, Izrael, Avstralija, Francija in Velika Britanija. Napade ZDA je težko odkriti. Drugi razlog pa je, da podjetja, ki o tem poročajo, večinoma nimajo strank v državah, ki so ameriške tarče. Pa tudi interesa za preiskovanje teh incidentov nimajo toliko, ker so pogodbe z ameriško in drugimi zahodnimi državami pač dragocene.

To ne pomeni, da zahodnih napadov ni. Pomeni le, da o njih manj slišimo iz več razlogov: pripadamo zahodnemu svetu, zahodni napadi so objektivno natančni in tihi, tarče zahodnih napadov so izven našega okolja. Večinoma.

BBC