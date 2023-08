Zakaj vedno več ljudi kupi le pol prenosnika MacBook?

V začetku leta 2022 se je na spletu začel pojavljati nov fenomen, vedno več ljudi je »obglavilo« svojega MacBooka in začelo uporabljati samo njegov spodnji del.

Razlogov za priljubljenost tako imenovanih Slabbookov ali Slabtopov je več. V prvi vrsti uporabnike navduši njihova udobnost pri delu na kavču ali v naslanjaču, kjer se tradicionalna namizna tipkovnica in sledilna ploščica ne izkažeta najbolje. Spodnja polovica prenosnika MacBook ali druge zunanje lupine je oblikovana kot nalašč za takšno uporabo. Je namreč zelo udobna. Predvsem na Macih, kjer AirPlay omogoča brezžično uporabo televizorja kot monitorja, je lažje razumeti, zakaj bi si posameznik oskubljenega MacBooka sploh želel.

Naslednja prednost tovrstne rabe je izjemna dolgoživost. Novejši MacBooki, ki ji poganja Applov procesor, imajo že v osnovi fantastično življenjsko dobo baterije, a se ta še poveča, če bateriji ni treba napajati zaslona. Hkrati pa so takšni računalniki zelo poceni, saj na spletnih tržnicah primerki s pokvarjenim zaslonom praviloma stanejo le nekaj stotakov.

Seveda obstajajo tudi določene omejitve. Največja je ta, da način obnovitve na MacBooku zahteva vgrajen zaslon. Poleg tega izgubimo spletno kamero in če nameravamo zrcaliti zaslon brezžično, moramo računalnik priključiti na monitor, da nastavimo AirPlay. In če uporabljamo MacBook Pro iz leta 2008 do 2010, je antena Wi-Fi v tečaju zaslona, zato ostanemo še brez brezžične povezave.