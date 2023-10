Zakaj so zasloni naprav v Applovih trgovinah vedno brezmadežno čisti?

Uporabnik spletišča YouTube je na kanalu The Shopping Expert razkril skrivnost brezmadežnih telefonov, tablic, ur in računalnikov v trgovinah Apple Store.

Apple je znan po svoji težnji k popolnosti, kar se odraža tudi v njihovih trgovinah. Če obiščete katerokoli trgovino Apple Store, boste opazili, da so razstavljene naprave, razen pravkar izdanega telefona iPhone, ki ga je tik pred vami preizkusila množica ljudi, videti skorajda brezmadežne. Uporabnik spletišča YouTube je odkril, kako Apple ohranja takšen videz razstavljenih izdelkov. Razlog je majhna oranžna steklenička čistila, imenovanega WHOOSH! Gre za izjemno učinkovito čistilo za odstranjevanje madežev, prahu in umazanije z elektronskih zaslonov. Čeprav Apple čistila ne prodaja, je to vseeno na voljo za nakup tudi navadnim smrtnikom. Čistilu je priložena krpa iz mikrovlaken.

6vuOaQoZ5hs