Zakaj so umrli Tweetbot, Twitterrific, Echofon in drugi?

Že skoraj teden dni so neuporabni vsi drugi odjemalci za dostop do Twitterja razen uradnega. Twitter se sprva sploh ni odzival na začudene poglede, temveč je minuli teden preprosto izklopil dostop. Sedaj so se odzvali s skopim pojasnilom, da je šlo za kršitve pravil uporabe API, ki so jih sedaj začeli sankcionirati.

Sicer je to na prvi pogled smiselna razlaga, a razlogov za dvome ne zmanjka. Twitter je v preteklosti pravila za dostop do API že spreminjal, a je vsakokrat to najavil vnaprej, da so se lahko aplikacije prilagodile. To pot pa so preprosto blokirali dostop brez pojasnil. V nekaterih primerih so pisci aplikacij pridobili nove ključe za dostop, ki pa so bili potem spet kmalu blokirani.

Vse to kaže, da ni šlo za kakšno napako ali spodrsljaj. Tudi neuradne informacije potrjujejo, da je Twitter namerno izklopil API-je. O razlogih lahko le ugibamo, a kaj dosti domišljije pri tem ne potrebujemo. Pri tovrstnem dostopu se ne prikazujejo reklame in sponzorirane objave, kar je finančna izguba. Twitter pa ima ta hip težave, ker prihodki upadajo, podjetje pa je od Muskovega prevzema izgubilo skoraj polovico vrednosti.