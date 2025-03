Objavljeno: 13.3.2025 05:00

Zakaj so slike znanih ljudi na Wikipediji zanič

Kljub vsej svoji odličnosti ima Wikipedija motečo pomanjkljivost, ki jo želijo odpraviti s projektom WikiPortraits. Številne znane (in manj znane) osebnosti imajo v svojih člankih na Wikipediji katastrofalne slike. To je tako znan problem, da obstaja celo profil na Instagramu, ki objavlja vse zelo slabe portrete z Wikipedije.

Številni portreti so nizke ločljivosti in precej zastareli, mnogokrat so tudi vizualno slabi, ljudje pa v nemogočih položajih. To je posledica objektivnih omejitev, saj morajo biti fotografije odprtih licenc, ki dovoljujejo njihovo uporabo na Wikipediji. Takih pa ni na pretek. Profesionalni fotografi načeloma fotografij ne donirajo Wikipediji, ker so njihovo avtorsko delo, s katerim želijo kaj zaslužiti.

To je razumljivo, a predstavlja težavo. Zato so sedaj prostovoljci zagnali projekt WikiPortraits, ki želi to težavo odpraviti. Člani projekta hodijo po globalnih festivalih – lani so bili na desetih – in podelitvah nagrad ter fotografijo znane osebnosti. Te mnogokrat z veseljem pozirajo za Wikipedijo, saj se tudi sami zavedajo slabih fotografij.

404media