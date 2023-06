Zakaj se uporabniki Androida odločajo za iPhone?

Poročilo ameriške tržne raziskovalne agencije Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) razkriva, da se vedno več dosedanjih uporabnikov telefonov z operacijskim sistemom Android odloča za prehod na Apple.

Ankete med kupci Applovih telefonov iPhone, ki so prej uporabljali naprave z Googlovim operacijskim sistemom, so pokazale štiri glavnevzorce pri njihovi odločitvi za prehod. Osrednji razlog so težave s prejšnjim telefonom, ki ni izpolnil njihovih zahtev zaradi staranja, potrebe po popravilih ali pomanjkljivosti, ki so vplivale na celotno uporabniško izkušnjo. Imeli so težave s povezljivostjo, življenjsko dobo baterije in drugimi ključnimi funkcionalnostmi telefona. Takoj za težavami je želja po novih zmožnostih telefona. Kar 26 % novih uporabnikov telefonov z iOS si je zaželelo boljše kamere, širše izbire dodatkov in prijaznejšega uporabniškega vmesnika.

Zanimivo so na seznamu tudi stroški, večina novopečenih lastnikov naprav z logotipom ugriznjenega jabolka je ugotovila, da so telefoni iPhone cenovno dostopnejši od pričakovanj. Po kakovosti primerljivi Androidi že nekaj let po zasoljenosti cen dosegajo in celo presegajo Applove izdelke. Novi kupci telefona iPhone so se prav tako želeli povezati z družino in prijatelji, ki že uporabljajo komunikacijska orodja iMessage in FaceTime, kar jim je bilo s prejšnjo napravo oteženo. Pritegnilo jih je tudi olajšano deljenje fotografij in videoposnetkov z njimi.