Objavljeno: 20.10.2025 05:00

Zakaj nihče ne mara Applovih in Samsungovih tankih telefonov?

Applov najnovejši in najtanjši iPhone Air, ki v debelino meri le dobrih pet milimetrov in tehta 165 gramov, je čudo tehnike, a ga začuda ljudje niso radostno sprejeli. Medtem ko se iPhone 17 Pro in iPhone 17 Pro Max prodajata rekordno, klasični iPhone 17 pa prav tako žanje visoke številke, iPhone Air zapostaja.

Apple je že zmanjšal načrtovano proizvodnjo tega telefona do konca leta, in sicer jih bodo izdelali milijon manj od prvotnih zamisli. To ni bistvena sprememba, kaže pa na medlo povpraševanje, zlasti ob povečanju proizvodnje preostalih modelov. Zdi se, kakor da ljudje ne bi marali za ultra tanke telefone, na katerem potem tako ali tako poveznejo debelejši ovitek. Da o manjši vzdržljivosti tanke baterije niti ne govorimo.

To je na svoji koži izkusil tudi Samsung. Razvoj ultratankega Galaxyja S26 Edge so zaradi slabe prodaje njegovega predhodnika preprosto ukinili. Namesto tega bodo prodajali Galaxy S26 Plus, poleg klasičnega pa bo na voljo tudi Ultra.