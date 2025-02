Zakaj na TikToku nosijo ure Apple Watch na nogah?

Na družbenem omrežju TikTok se širi nov trend, uporabniki nosijo ure Apple Watch na gležnjih namesto na zapestjih.

Nenavaden pojav je postal viralen iz povsem praktičnih razlogov. Nekaterim lastnikom pametnih ur so zapestja preprosto premajhna, da bi senzorji pravilno zaznali srčni utrip, ali pa so uporabniki delavci, ki zaradi narave svojega dela (npr. v zdravstvu) ne smejo nositi ničesar na zapestju. Poleg tega imajo ure Apple Watch pogosto težave s pravilnim delovanjem na tetoviranih zapestjih, saj senzorji težko prepoznajo kožo. Nekateri uporabniki so za nov način nošenja že našli rešitve, kakršna je uporaba traku z ježkom (ang. velcro), ki olajša zapenjanje ure okoli gležnja.

Apple se na trend ni odzval, vendar je podjetje v preteklosti poudarilo, da je ura umerjena za nošenje na zapestju in drugje ne bo delovala optimalno.