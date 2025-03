Objavljeno: 7.3.2025 05:00

Zakaj je uBlock Origin v Chromu nehal delovati?

Zgodilo se je, kar smo napovedali več kot leto dni, a se zaradi tehničnih naslovov in časovne oddaljenosti nihče ni zares zavedal, kaj vse bo to pomenilo. Google je v Chromu prenehal podpirati razširitve, ki uporabljajo stari način Manifest v2, zato je nujna uporaba Manifest v3. V praksi: uBlock Origin ne deluje več. In ni edini.

Arhitektura Manifest v2 je razširitvam dajala precej pravic, zato so lahko res učinkovito blokirale oglase. Googlu kot pomembnemu igralcu na trgu oglaševanja to ni bilo všeč, zato je Manifest v3 precej manj prizanesljiv. Uradna razlaga je seveda drugačna: zlonamerne razširitve bi z Manifestom v2 lahko v celo predrugačile stran in obiskovalcu podtaknile kaj škodljivega, Manifest v3 pa tega ne omogoča. Razširitve lahko pogonu zgolj predlagajo spremembe pri izrisu prek API-ja, še vedno pa Chrome obdrži zadnjo besedo. In kakšnega oglasa ne blokira.

Seveda uBlock Origin ni edini, ki je prenehal delovati. Awesome Cookie Manager in še številne druge razširitve so takisto dočakale žalostni konec. Kdor želi še naprej uporabljati Manifest v2, mora zamenjati brskalnik in trenutno je Firefox edina pametna alternativa. Ni pa nujno, da bo tako ostalo.