Objavljeno: 2.8.2023 05:00

Zakaj je problem, če Kitajska vodi v proizvodnji starejših čipov

Medtem ko za Kitajsko veljajo sankcije, ki prepovedujejo izvoz opreme za proizvodnjo najnovejših čipov, omejitev za starejše čipe ni. Kitajska je hitro izkoristila priložnost in močno povečala proizvodnjo starejših, a še vedno zelo pomembnih komponent. Ameriški in evropski politiki si zato belijo glave z vprašanjem, kaj pomeni ta nova odvisnost.

Najnaprednejši čipi so dandanes izdelani v 5-nm ali 3-nm tehnologiji. Za starejše čipe štejejo tisti v 28 nm ali več, kar se zdi obupno zastarelo. A v resnici je povpraševanje po teh čipih še vedno velikansko, saj so za avtomobile, telefone in ostale pametne naprave, ki niso računalniki, povsem zadostni. Ko so Kitajski onemogočili proizvajati nove čipe, so začeli hitro graditi tovarne za proizvodnjo starih. Pri tem so bili uspešnejši od pričakovanj.

Zahodna podjetja so zato počasi postala odvisna od dobave teh čipov iz Kitajske, kar ponovno predstavlja tveganja. Do leta 2026 naj bi Kitajska zgradila še 26 novih tovarn, ki uporabljajo 200-nm ali 300-nm rezine. Na zahodni polobli jih bodo le 16.

Time