Objavljeno: 15.7.2025 05:00

Zakaj Japonci ne marajo umetne inteligence

Umetna inteligenca je obnorela ves svet, o uporabi ChatGPT se pogovarjajo od inženirjev do branjevk, a ena država od tega trenda močno odstopa. Na Japonskem uporaba umetne inteligence močno zaostaja.

Najnovejša raziskava, ki jo je izvedla japonska vlada, to potrjuje. Uporabo generativne umetne inteligence je potrdilo 26,7 odstotka Japoncev, kar je občutno manj kot v drugih državah. Na Kitajskem, kjer so tradicionalno navdušeni nad umetno inteligence, je ta delež kar 81-odstoten, v ZDA 69-odstoten, v Nemčiji pa 59-odstoten.

Najbolj strastni uporabniki so mladi odrasli med 20. in 30. letim starosti, kjer delež uporabnikov na Japonskem zraste do 44 odstotkov. Tudi japonska podjetja so konservativna, saj jih 50 odstotkov napoveduje uporabo generativne umetne inteligence. V ZDA in na Kitajskem je takih podjetij več kot 80 odstotkov.

Razlogov za japonsko zadržanost je več, veliko pa imajo opraviti s tradicionalno nenaklonjenostjo spremembam in strogi hierarhiji. Prav tako so Japonci v zaostanku pri razvoju programske opreme, tudi japonska podjetja nimajo velikih računskih centrov za trening lastnih modelov. Javni superračunalniki, kot je Fugaku, so edina praktična rešitev. Država je zato začela spodbujati rabo in razvoj modelov umetne inteligence.