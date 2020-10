Zadnji žebelj v krsti za Adobe Flash

Objavljeno: 29.10.2020 10:56

Adobe Flash, nekoč ključna tehnologija za večpredstavnostne vsebine v spletu, že leta zaključuje svojo zgodbo, konec leta pa se končuje tudi uradna podpora. Sedanje namestitve bodo sicer delovale še naprej – a je zato Microsoft pripravil manjši popravek, ki iz sistemov Windows odstrani Flash.

Popravek je že na voljo za sisteme Windows 8 in novejše (torej še Windows 10 in Server 2012, 2016 in 2019). Gre za KB4577586, te nadgradnje pa se ne bo dalo več odstraniti – edini način, da preidemo na prejšnje stanje, bo uporaba obnovitvene točke (»restore point«).

Kot rečeno je bil Flash nekoč samoumeven za predvajanje spletnih večpredstavnostnih vsebin, a je hkrati predstavljal tudi veliko varnostno tveganje, saj se je pogosto izkoriščalo njegove varnostne luknje, uporabniki pa so pogosto prepočasi nameščali popravke. Tu pa tam se sicer še najdejo uporabniki, ki ga uporabljajo, a velika večina novosti niti ne bo opazila.