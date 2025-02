Objavljeno: 18.2.2025 05:00

Zadnji poizkus, kako do 7500 bitcoinov: kupiti smetišče

Newport je sicer Jamesu Howellsu večkrat povedal, da ne more razkopati smetišča, kjer je pred dvanajstimi leti končal njegov disk s 7500 bitcoini, a to ga ni ustavilo. Morda bi bila najelegantnejša rešitev, da bi smetišče preprosto kupil.

Na sodišču je bitko proti mestnim oblastem izgubil. Ko smeti končajo na smetišču, niso več last posameznika, zato nima pravice iskati diska. Prav tako bi bilo to početje škodljivo za zdravje ljudi in za okolico, zato mu razkopavanja ne bodo dovolili, je sklenilo sodišče. In tako se je zdelo, da bo ostal pred možnosti, da kdaj najde disk z bogastvom v višini 700 milijonov evrov.

Sedaj pa je Howells ugotovil, da se bo smetišče zaprlo. V letu dni bo prenehalo delovati, nato pa ga bodo zasuli. Zato je predlagal, da bi mu smetišče prodali. Mestne oblasti nad tem niso navdušene, na smetišču pa nameravajo postaviti sončno elektrarno. Howells pa pravi, da bi smetišče očistil in ga spremenil v park, če mu le dovolijo, da ga izprazni odpadkov in vmes najde disk.