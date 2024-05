Zadnja posodobitev telefona iPhone ponovno odkrije izbrisane gole slike

Uporabniki spletišča Reddit poročajo, da so po zadnji posodobitvi operacijskega sistema iOS na njihovih telefonih zopet pojavile že izbrisane fotografije.

Nedavna posodobitev iOS 17.5 je nekaterim uporabnikom telefona iPhone prinesla nepričakovane težave. Posamezniki poročajo, da so se na njihovih napravah ponovno pojavile prej izbrisane fotografije. Težava je bila opažena po zadnjem posodobitvi, ki je bila izdana v ponedeljek. Uporabniki so na platformi Reddit delili, da so v albumu Recently Deleted našli stare fotografije, ki so jih že pred časom izbrisali, vključno z nekaterimi žgečkljivimi fotografijami izpred nekaj let. Zagata bi lahko izhajala iz načina, kako operacijski sistemi ravnajo z izbrisanimi datotekami, ki niso dejansko odstranjene iz pomnilnika naprave, dokler niso prepisane z novimi podatki. Uporabniki imajo možnost obnoviti izbrisane fotografije znotraj 30 dni, po tem obdobju pa naj bi bile fotografije trajno odstranjene.

Apple še ni komentiral te težave, a pritožbe so se pojavile tudi med testiranjem beta različice iOS 17.5, kar nakazuje, da gre morda za težavo v tem, kako iOS obdeluje in hrani podatke. Nekateri uporabniki so poročali tudi o ponovnem pojavu starih glasovnih sporočil, kar kaže, da težava morda ni omejena samo na fotografije. Apple bo nadaljnje neljube situacije za uporabnike bržčas preprečil z naslednjim programskim popravkom.