Začetek nove sezone največji dan v zgodovini igre Fortnite

Založnik iger Epic Games je sporočil, da se je v Fortnite za sobotni začetek nove sezone v igro prijavilo 44,7 milijona igralcev.

Igra iz leta 2017, ki svežo vsebino dostavlja skozi poglavja, razdeljena na sezone, ob vsaki posodobitvi prinese spremembe, nove funkcije in lokacije. Trenutno je igra v svojem četrtem poglavju in pri sezoni Fortnite OG, ki igralce vrne na prvotni otok z izvirnimi lokacijami in orožji, a ohrani nekatere posodobljene igralne mehanike, dodane v kasnejših sezonah. Nova sezona se je začela v petek in kmalu podrla rekord. Po podatkih neuradne statistične pletne strani Fortnite.gg je igra v soboto zabeležila 6,2 milijona sočasnih igralcev, kar je največ doslej. Kljub dolgim čakalnim vrstam so igralci v soboto skupaj odigrali neverjetna 102 milijona ur. Uspeh najnovejše posodobitve je zasenčila napoved novih množičnih odpuščanj, ki se jih tudi Epic, podobno kot drugi razvijalci iger, ne bo mogel izogniti.