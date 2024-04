Objavljeno: 9.4.2024 07:00

Začenja se sojenje Tesli zaradi smrtne žrtve Autopilota

V Kaliforniji se je začel odmeven sodni proces proti Tesli, v katerem svojci Walterja Huanga tožijo podjetje, ker se je Huang 23. marca 2018 v tesli med uporabo Autopilota zaletel v betonski otok na izvozu iz avtoceste in umrl. Tesla Model X je s hitrostjo 110 kilometrov na uro silovito in brez zaviranja trčila v betonski otok, pri čemer je Huang na kraju nesreče umrl.

Ključno vprašanje je, kdo je za nesrečo odgovoren. Huang je med vožnjo uporabljal Teslin Autopilot, ki sodi med delno avtonomne sisteme. Kljub trditvam v oglasih in javnih nastopih direktorja Elona Muska, katere svojci žrtve označujejo kot zavajajoče, Autopilot še vedno zahteva zbranega voznika. Večina drugih asistenčnih sistemov sicer vsakih 15 sekund terja voznikovo posredovanje, Tesla pač ne (oz. ni). Zato je Huang, tako trdijo svojci, upravičeno verjel, da je Teslin Autopilot varnejši od človeškega voznika.

Tesla pa odgovarja, da je Huang med vožnjo igral igre na telefonu. To drži, saj je bila igra Sega Total War: Three Kingdoms na njegovem iphonu aktivna, a zadnjih 17 minut pred nesrečo ni interagiral z njo. V preiskavi nesreče je NTSB ugotovil, da je upravljavec ceste soodgovoren, ker ni bil popravil blažilnikov na mestu trka, ki bi lahko Huangu rešili življenje. NHTSA, ki je regulator in možnost odrejati, Tesle ni prisilil v spoštovanje ustreznih varnostnih standardov. Šele leta 2023 je morala Tesla na zahtevo NHTSA vpoklicati Autopilota. Odgovoren pa je tudi Huang, ki ni bil pozoren.

Porota bo sedaj presojala v civilni tožbi. V preteklosti, ko je bil Teslin Autopilot že na sodišču, ta sicer ni bil spoznan za problematičnega.