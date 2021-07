Začenja se projekt digitalni evro

Evropska centralna banka začenja projekt digitalnega evra, kar je prvi zelo konkreten korak proti evropski digitalni valut. Za zdaj se začenja le prva 24-mesečna faza, ki bo eksperimentalne narave, po koncu pa bodo ocenili, ali se bo projekt nadaljeval.

Digitalne valute so naslednji korak v razvoju menjalnih sredstev. Centralne banke je k razmisleku o uvedbi digitalnih valut vzpodbudila priljubljenost kriptovalut, ki pa digitalnim valutam niso enake. Digitalni evro, kot si ga je zamislila ECB, bo obstajal vzporedno s trenutnim knjižnim denarjem na bančnih računih in gotovino. S prvim bo imel skupno pojavno obliko, saj bo zgolj elektronski, z drugo pa varnost. Kakor je gotovina terjatev imetnika do centralne banke in kot taka po definiciji netvegana naložba, bo tudi digitalni evro terjatev do centralne banke. Poleg varnosti bo moral izpolnjevati še druge lastnosti, zlasti učinkovitost in preprosto uporabe oziroma dostopnost.

V prvih 24-mesečni fazi bo ECB preverjala, kako doseči vse to. Cilj je pripraviti koncept in imeti delujoč prototip, ki bi ga potem lahko preizkusili na večjem številu uporabnikov. Digitalni evro ne bo paralelna valuta, temveč zgolj pojavna oblika obstoječe uradne valute – evra. Prav tako ne bo zamenjal komercialnih bank, saj ECB ne bo vstopala v neposredno razmerje z imetniki digitalnega evra, tako kot tudi sedaj nima neposrednega razmerja z imetniki gotovine.

ECB