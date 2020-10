Začenja se Evropski teden kode

Letošnji Evropski teden kode (EU Code Week) se začne v soboto, 10. oktobra, seveda pa bo potekal preko spleta.

Gre za iniciativo, ki spodbuja programiranje, v njej sodelujejo tudi Code.org, Lego, Google in Apple. Lani je sodelovalo več kot štiri milijone ljudi iz 80 različnih držav po celem svetu. Na voljo so predavanja in delavnice z različnimi tematikami – od samih osnov programiranja v različnih jezikih (Python, Swift, PHP...) do programiranja iger, robotike, postavljanja spletnih strani, osnov strojnega učenja, itd. Koledar brezplačnih dogodkov je na voljo v spletu, več o samem dogodku pa seveda na spletni strani iniciative EU Code Week.