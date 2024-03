Objavljeno: 26.3.2024 05:00

Začasne rešitve so najbolj trajne: formatiranje v Windows

Če dobro pogledamo, se tudi v najnovejših verzijah Windows najdejo fosilni in antični ostanki. Tak primer je na primer okno za formatiranje pogonov, ki se ni spremenilo vse od Windows NT 4. Pri tem je najbolj zanimivo, da gre za začasno rešitev, ki jo je v enem četrtkovem dopoldnevu spisal programer Dave Plummer.

Na YouTubu se splača slediti njegovemu kanalu, na X-u pa njegovemu profilu, kjer sedaj že upokojeni Microsoftov inženir, ki je šel vmes tudi na svoje, razkriva številne zakulisne podrobnosti iz razvoja Windows. Ena izmed njih je omenjeno okno za formatiranje.

Windows NT 4 je dobršen del uporabniškega vmesnika podedoval od Windows 95, kar pa ne velja za okno za formatiranje. Ta postopek je v Windows NT 4 dovolj drugačen, da je potreboval novo okno, je pojasnil Plummer. Dokler niso naredili ustreznega vmesnika, so morali imeti začasnega, ki ga je Plummer skiciral v enem četrtkovem jutri. Zapisal si je, katere parametre mora uporabnik izbrati, nato pa je na hitro v Resource Editorju v VC++2.0 naredil še dizajn.

Tri desetletja pozneje je isto okno še vedno v Windows 11. V vseh teh letih ni okna nihče posodobil, svojo funkcijo pa je tudi dobro opravljalo. In tako je en del Windows 95 preživel v Windows 11. Mimogrede, to niti ni najstarejši fosil v Windows 11 – še vedno najdemo celo okno iz Windows 3.11, če se zelo potrudimo: ODBC Data Sources (32-bit) / Add ... / Diver do Microsoft Access (*.mdb) / Select ...

