Začasna licenca je potekla, toda starejši telefoni Huawei bodo vseeno obdržali »Google«

(Telefoni) Huawei so na ameriški črni listi že od 16. maja 2019, vendar je začasna licenca (t.i. TGL) Googlu vseeno dovoljevala, da je starejše modele oskrboval z varnostnimi nadgradnjami Android in nadgradnjami svojih aplikacij in storitev. 13. avgusta je ta začasna licenca potekla in ne bo obnovljena.

Ameriške oblasti so ta začasni obvoz dovolile zaradi manjših ameriških telekomunikacijskih operaterjev, ki uporabljajo opremo Huawei in bi brez nje ne zmogli vzdrževati svojih omrežij, hkrati pa je uporabnikom obstoječih telefonov Huawei omogočala prejemati nadgradnje operacijskega sistema Android in aplikacij/storitev Google. Začasno licenco so ZDA nekajkrat podaljšale, tokrat pa podaljšanja menda ne bo. Kot je poročal Washington Post je zato obstajala skrb, da bi tudi starejši telefoni Huawei na koncu ostali »brez Googla«, kot to velja za nove modele (denimo telefone serije P40, ki se prodaja tudi pri nas).

Kot so zatrdili na uradnem Huaweievem računu Twitter, temu naj ne bi bilo tako - zagotavljajo, da bodo varnostni popravki na starejše telefone še vedno prihajali, storitve in aplikacije Google pa naj bi na telefonu ostale. Popravke bo bržkone uporabnikom dostavljal sam Huawei, navsezadnje je Android odprtokodni sistem in ni neposredno pod nadzorom Googla (ali ameriške države).

Res pa je, da se uporabniki pod omenjenim tvitom pritožujejo, da denimo telefon Huawei P20 Pro že sedem mesecev ni dobil varnostnih popravkov…