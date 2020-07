Za prilagoditev koronske aplikacije bo dovolj 4026 evrov. Uporaba aplikacije po novem prostovoljna.

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je danes s predstavnikom podjetja RSteam Primožem Cigojem podpisal pogodbo za prilagoditev mobilne aplikacije za obveščanje o stikih z okuženimi z novim koronavirusom za operacijska sistema iOS in Android, ki temelji na nemški aplikaciji Corona-Warn-App. Pogodba je vredna 4026 evrov z DDV.

Ministrstvo za javno upravo je 12. julija objavilo poziv za oddajo ponudbe po evidenčnem postopku javnega naročanja za prilagoditev mobilne aplikacije za operacijska sistema iOS in Android, ki temelji na t. i. nemški aplikaciji Corona-Warn-App, ter razvoj grafičnega vmesnika za povezavo na zaledni sistem opozorilnega sistema za covid-19.

Do 15. julija se je na poziv odzvalo 6 ponudnikov, od katerih dve ponudbi nista izpolnjevali razpisnega pogoja o ceni, saj sta presegli zgornjo mejo, ki je bila 40.000 evrov brez DDV. Ostale so še ponudbe podjetij Net informatika, Comtrade CDS, Informacijsko tehnološkega centra in RSteam, ki je bil s ceno, ki je desetkrat nižja od zgornje meje, najcenejši ponudnik.

Aplikacija temelji na odprtokodni nemški rešitvi, prilagoditi bo treba njeno grafično podobo, narediti prevod in jo prilagoditi slovenskim standardom varovanja osebnih podatkov. S temi specifikacijami bodo seznanili tudi informacijsko pooblaščenko in jo prosili za mnenje ter morebitne dopolnitve, je pred dnevi pojasnil Koritnik. Tedaj je tudi dodal, da je Nemčija za razvoj aplikacije porabila več milijonov evrov, Slovenija pa bo za prilagoditev potrebovala največ 40.000 evrov.

Rok za izvedbo prilagoditve aplikacije je 1. avgust 2020.

Izbrano podjetje deluje od leta 2004, ponuja pa razvoj mobilnih aplikacij ter razvijalske storitve. Na ministrstvu za javno upravo so tako med njihovimi projekti navedli Poslovni imenik, spletno platformo za iskanje, deljenje in ocenjevanje najboljših ponudb spletnega ter lokalnega nakupovanja v Sloveniji Dil.si, platformo s polnilnicami za električna vozila Etrel, aplikacijo turistične destinacije Notranjska, mCOBISS in Nepremičnine.

Direktor podjetja Primož Cigoj, ki je sicer tudi raziskovalec na Institutu Jožef Stefan, pa je že letos januarja razvil spletno aplikacijo CoronaLive za spremljanje statistik pandemije, tudi po številu opravljenih testov na koronavirus v vsaki državi.

Uporaba mobilne aplikacije o stikih z okuženimi bo prostovoljna za vse, tudi za tiste s potrjeno okužbo in odrejeno karanteno, je pred dnevi zagotovil Koritnik. S tem želijo spodbuditi državljane, da bodo aplikacijo uporabljali v čim večji meri. Če bi pa se epidemiološka situacija jeseni ali pozimi drastično poslabšala, pa jim četrti protikoronski zakon daje možnost, da pomagajo epidemiologom s tehnično rešitvijo tudi za tiste, ki jim je odrejena karantena in so okuženi. Zato na ministrstvu pripravljajo rešitve tudi v tej smeri