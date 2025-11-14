Objavljeno: 14.11.2025 05:00

Za polete z Ryanairom obvezen pametni telefon

Letalski prevoznik Ryanair, ki je bil v preteklosti večkrat tarča kritik potnikov zaradi zaračunavanja vseh odstopanj od idealnega obnašanja, denimo prijave na let na letališču ali tiska izgubljenih vstopnih kuponov, se poslavlja od papirja. Odslej bodo morali imeti potniki vstopne kupone na pametnih telefonih, saj natisnjenih ne bodo več sprejemali.

Spremembe so začele veljati 12. novembra letos, potem ko so jih napovedovali že mesece. Direktor Michael O'Leary je dejal, da ima praktično vsak potnik pametni telefon, zato prehajajo na to tehnologijo. Potniki se morajo prijaviti na let (check-in) v mobilni aplikaciji ali prek spleta že dan prej, saj se prijava na let na letališču že sedaj doplača.

Včasih so si ljudje lahko vstopne kupone natisnili, dasiravno jih je letos že 80 odstotkov uporabljalo digitalne verzije na pametnih telefonih. To so storili preprosto zato, ker je Ryanair zahteval doplačilo tudi za tisk izgubljenih vstopnih kuponov. Odslej bodo obvezni digitalni vstopni kuponi. Ryanair sicer pravi, da bodo potniki brez pametnih telefonov lahko zastonj dobili natisnjeni vstopni kupon na letališču, če bodo to označili pri prijavi.

Edina izjema so leti iz Maroka, kjer letališča ne podpirajo digitalnih vstopnih kuponov.