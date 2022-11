Za »modro kljukico« poslej 8 dolarjev mesečno

Elon Musk, ki je prejšnji teden prevzel Twitter, je sporočil, da bo po novem za modro kljukico ob imenu uporabnikov družbenega omrežja Twitter, s katero se izkazuje pristnost računa, treba plačati osem dolarjev mesečno. Kritiki opozarjajo, da bi lahko ta korak otežil prepoznavanje zanesljivih virov, poroča britanski BBC.

Modra kljukica ob imenu uporabnikov Twitterja, največkrat znanih oseb oz. organizacij, je trenutno uporabnikom na voljo brezplačno. Družbeno omrežje jo je uvedlo leta 2009, po obtožbah, da ne ukrepa dovolj za preprečevanje lažnih računov.

"Moč ljudem! Modra za osem dolarjev na mesec," je v torek tvitnil novi izvršni direktor Twitterja in ob tem trenutno metodo verifikacije označil za "sistem gospodarjev in kmetov". Kot je pojasnil, je sprememba nujna za odpravo goljufij.

Dosedanji način preverjanja uporabnikov za modro kljukico je vključeval kratek spletni obrazec za prijavo in je bil rezerviran za tiste, katerih identitete so bile tarča lažnega izdajanja, kot so znane osebnosti, politiki in novinarji, pojasnjuje BBC.

Musk, sicer najbogatejši Zemljan, je ob tem dodal, da bodo imeli plačljivi uporabniki prednost pri odgovorih in iskanju uporabnikov ter polovico manj oglasov.

Sprememba sodi v vrsto ukrepov, s katerimi želi Musk prevetriti poslovanje Twitterja, ki že več let ni ustvaril dobička. S tem želi zmanjšati odvisnost podjetja od oglaševanja.

Kritiki menijo, da bi lahko napovedana sprememba otežila prepoznavanje zanesljivih virov na družbenem omrežju.

V primeru, da bo napovedana sprememba uveljavljena, bo Twitter postal prvo večje ameriško družbeno omrežje, ki za status preverjenega računa zahteva plačilo. Večina drugih družbenih omrežij to storitev nudi brezplačno, poroča spletni portal Business Insider. Uporabniki, ki že imajo modro kljukico, bodo morali tako plačati mesečno naročnino, če jo bodo želeli obdržati.

Ameriški proizvajalec avtomobilov General Motors, tekmec Muskovega podjetja Tesla, je minuli teden napovedal ustavitev oglaševanja na tem družbenem omrežju. Nekatere večje blagovne znamke so medtem bolj potiho začasno ustavile oglaševanje, da vidijo, kako se bodo Muskove spremembe obnesle, je za BBC dejal neimenovan predstavnik večjega oglaševalskega podjetja.

Eno vodilnih svetovnih oglaševalskih podjetij IPG je v ponedeljek svojim strankam svetovalo, da za en teden ustavijo oglaševanje na Twitterju. Ob tem so navedli, da je potrebnih več jasnosti glede Twitterjevih načrtov za zagotovitev "zaupanja in varnosti" na platformi.

STA