Za digitalno transformacijo bo v letu 2022 porabljenih 1,8 bilijona dolarjev

Pri analitski družbi IDC so objavili najnovejšo raziskavo povezano z digitalno transformacijo poslovanja, ki je kot kaže največja prioriteta podjetij po celem svetu. Po rahlem zastoju v zadnjih dveh letih, predvsem zaradi pandemije, so se vlaganja v digitalno transformacijo podjetij spet vrnila v stare okvirje, ki jih je IDC napovedal že pred krizo.

V letošnjem letu naj bi podjetja po celem svetu za digitalno transformacijo svojega poslovanja namenila kar 1.800 milijard dolarjev, kar je 17,6 % več kot v letu 2021, obenem pa tudi nekoliko več od napovedanega dolgoročnega povprečja (16,6 %).

Področje, v katerem bodo podjetja največ vlagala za digitalno transformacijo, je prenova operativnega poslovanja. Na vrhu seznama prioritetnih področij, ki jih je ODC naštel kar 51, so podpora za delovanje zalednih pisarn (backoffice) in infrastrukture, pametno proizvodnjo in digitalizacijo logistične verige. Ta tri področja bodo predstavljala levji delež vseh investicij, kjer bo porabljenih 620 milijard dolarjev.

Sodeč po raziskavi družbe IDC, bodo v letošnjem letu za digitalno transformacijo največ vložila proizvodna podjetja, kjer bo porabljenih skoraj 30 % sredstev iz navedenega proračuna. Sledijo profesionalne storitve, maloprodaja in javne storitve ("utilities").

Največ vlaganj bodo podjetja opravila v ZDA, kjer bo porabljenih okoli 35 % omenjenih sredstev, tesno za petami pa so vlaganja, ki jih načrtujejo na Kitajskem. Kitajska je tudi območje, kjer bodo tovrstna vlaganja doživela največjo rast (18,5 % glede na leto 2021), sledi pa jim Latinska Amerika. Področje EMEA, kamor sodi tudi EU, bo v digitalno transformacijo vložilo 469 milijard dolarjev, kar predstavlja rast 16,7 % na letnem nivoju in dokazuje, da se podjetja v EU zavedajo pomena prenove načina poslovanja za doseganje globalne konkurenčnosti.