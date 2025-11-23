Za bitcoinom je izgubljeno leto

Minuli teden je tečaj bitcoina padel pod 85.000 dolarjev, kar je v primerjavi z njegovimi skromnimi začetki in tudi dogajanjem pred nekaj leti še vedno izjemno visoko, a za nami je izgubljeno leto. Bitcoin je nižje, kot je bil pred letom dni in z izjemo razprodaje v marcu najnižje letos.

Bitcoin se je vrnil na ravni, ki jih je dosegal pred lansko zmago aktualnega ameriškega predsednika, ko se je začel zadnji cikel rasti. Zadnja razpolovitev nagrade rudarjem (halving) se je zgodila aprila lani, zato je bil kasneje v letu pričakovana rast, ki jo je spodbodila še menjava ameriške administracije.

Od vrha pri 125.000 dolarjih je bitcoin oddaljen debelih 30 odstotkov, kar bi bila na borznem trgu že poštena korekcija, v tako kratkem času pa pravi zlom. Pri kriptovalutah je to zgolj običajna nihajnost. Kdor verjame v dolgoročno preživetje in rast, vidi nakupno priložnost, zagrizeni nasprotniki pa so se spet oglasili, da je to pot zares konec.

Povoda za tokratni padec ni možno pripisati enemu dogodku, saj se ni zgodilo nič tragičnega. Na delniškem trgu malce peša sapa, a so tečaji še vedno tik pod vrhom, prav tako je gospodarstvo v dobri kondiciji. Bitcoin, za katerega podporniki trdijo, da se vede kot digitalno zlato, pa tega ne kaže. Ko gospodarstvo cveti, bitcoin raste, ko se na obzorju kažejo temni oblaki, pada. Ko je letos pravo zlato domala letelo, bitcoin temu ni sledil.

Kdor je torej kupoval bitcoin pred letom dni, je približno na ničli, kdor je kupoval kasneje, je izgubil. A ne pozabimo, da je bil bitcoin pred leti desetkrat cenejši, v svojem kratkem življenju pa je doživel tudi že 90-odstotne padce in večletne zime. Morda smo na začetku nove. Če bi vedeli, bi bili milijonarji.