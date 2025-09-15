Objavljeno: 15.9.2025 14:00

Z virtualno osebno izkaznico za dostop do e-storitev in e-podpis dovolj že samo telefon

Potem ko je vlada sredi avgusta sprejela novelo uredbe o elektronski identifikaciji, so v predvidenem roku še nadgradili aplikacijo eOsebna. Ta sedaj omogoča uporabo virtualne osebne izkaznice, ki jo ustvarimo z enkratno prislonitvijo fizične osebne izkaznice k telefonu. Nato je uporaba možna že samo s telefonom.

Uredba je uvedla tako imenovano virtualno sredstvo visoke ravni zanesljivosti, ki omogoča dokazovanje identitete. S tem je možen dostop do več kot sto različnih digitalnih storitev, ki jih nudijo državni organi in lokalne skupnosti, ter elektronsko podpisovanje dokumentov v oblaku, torej brez lokalnega nameščanja digitalnega potrdila.

Za uporabo potrebujemo zgolj novo osebno izkaznico, kakršne se izdajajo zadnja tri leta, in pametni telefon s podporo NFC, ki so danes že stalnica. Aplikacija podpira iOS in Android. Ko aktiviramo virtualno osebno izkaznico, zadostuje avtentikacija v telefonu (biometrično ali z geslom), pa bomo lahko počeli vse, za kar se zahteva osebni dokument.

Podrobneje bomo novost, ki se je začela uporabljati danes, pogledali v naslednji številki Monitorja. V prejšnji številki pa smo si pogledali, kako deluje fizična osebna izkaznica, ki ima elektronski čip in takisto omogoča zagotavljanje istovetnosti na spletu.

Druga novost, ki jo je prinesla nadgrajena aplikacija eOsebna, je naročilo nove kode PUK za obnovitev dostopa. To potrebujemo, če pozabimo kodo PIN, a smo jo doslej lahko naročili le na upravni enoti.

MDP