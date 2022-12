Oglasno sporočilo

Objavljeno: 28.12.2022

Z varno vožnjo do vinjete

Verjetno je čas okrog novega leta tisti del leta, ko prejmemo največ voščil o sreči. Prav gotovo jo vsi potrebujemo in smo je vsi veseli. Svojo srečo pa lahko preizkusite kar takoj, in sicer v nagradni igri, ki jo je pripravila Zavarovalnica Triglav. Za nagrado se potegujete zelo enostavno – z uporabo aplikacije DRAJV in varne vožnje.

Kako do nagrade?

Nagradna igra Z DRAJV-om do vinjete je že v teku, v njej pa lahko sodelujete do 15. 1. 2023. V tem času morate posneti vsaj 300 kilometrov vožnje z uporabo aplikacije DRAJV in doseči skupno oceno vsaj 90 točk. Izmed vseh, ki boste izpolnili pogoje nagradne igre, bo kar 50 srečnežev, ki jih bo določil žreb, prejelo darilne kartice z dobroimetjem 110 evrov za nakup e-vinjete.

O aplikaciji DRAJV

DRAJV spada v kategorijo aplikacij za spreminjanje navad. Dokazano je, da beleženje rezultatov v daljšem časovnem obdobju in pozitivna vzpodbuda pomembno pomagajo pri osvajanju dobrih navad in opuščanju slabih razvad. Zato ne čudi, da so omenjene aplikacije tako priljubljene.

Kako deluje DRAJV in kako pomaga k bolj varni vožnji? DRAJV je brezplačna mobilna aplikacija, ki s pomočjo napredne tehnologije spremlja vašo vožnjo v petih elementih vožnje:

- hitrost in upoštevanje hitrostnih omejitev,

- pospeševanje,

- zaviranje,

- silo v ovinkih,

- uporabo telefona med vožnjo.

Vozniku ob koncu vožnje sporoči rezultat v obliki točk. Za varno velja vožnja, ki je ocenjena z vsaj z 90 točkami od 100. Ob tem lahko preverjate mesečne statistike vaših voženj ter sodelujete v različnih izzivih in nagradnih igrah. Aplikacija DRAJV pa prav tako omogoča avtomatično snemanje voženj, kar pomeni, da je ni potrebno prižgati vsakič, ko vstopite v avto, ter uporabo dashcama oziroma avtokamere.

Še močnejšo motivacijo, da vozijo varno, pa mnogim voznikom predstavlja dejstvo, da lahko z varno vožnjo pridobijo kar do 25 % popusta za avtomobilska zavarovanja, zavarovanje avtodoma ali zavarovanje Mladi voznik oziroma 15 % na zavarovanje motorja. Pridružite se več kot 160 tisoč uporabnikom, ki jih aplikacija DRAJV spremlja ob vsakem prevoženem kilometru. Več o aplikaciji DRAJV in aktualni nagradni igri si lahko preberete tukaj.