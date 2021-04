Z neskončno kartušo do brezskrbnega barvnega tiskanja

Objavljeno: 19.4.2021

Strošek tiskanja predstavlja od 5% do 15% vseh operativnih stroškov v podjetju. V večjih podjetjih je nakup tiskalnika pogosto povsem samoumeven, po drugi strani pa se vse več podjetij odloča za najem tiskalnika. Najem je učinkovit predvsem zaradi optimizacije stroškov ter vzdrževanja tiskalnika.

Brezskrbnost ob najemu tiskalnika

Eno izmed vodilnih podjetij v Sloveniji, ki ponuja najem tiskalnika, je podjetje Optiprint, ki ponuja brezskrbno storitev tiskanja, kopiranja in skeniranja, kar pomeni, da uporabniku ni potrebno skrbeti za nič drugega kakor vsebino tiskanja.

Neskončna kartuša. Inovacija, ki barvno tiskanje omogoča vsakomur

Ključna ideja Optiprinta je bila približati kakovostno barvno tiskanje vsakemu uporabniku. V Optiprintu so razvili inovacijo neskončne barvne kartuše. Ta inovacija neprekinjenega dotoka črnila omogoča tiskalniku tiskanje do 40.000 barvnih kopij. V Optiprintu so zaradi inovacije neskončne barvne kartuše uspeli znižati stroške barvnega tiskanja in ga izenačiti s črno-belim. Tako so ugodili začetnemu poslanstvu in barvno tiskanje omogočili vsakomur.

Svet ekološkega barvnega tiskanja

Ob primanjkljaju črnila v kartuši Optiprintov serviser obišče stranko in jo dopolni. Zaradi dopolnjevanja so uspeli podaljšati življenjsko dobo kartuše ter s tem temeljito zmanjšati število odpadnih kartuš in tonerjev. V desetih letih so uspeli prihraniti več kot 3.820.000 kartuš ter z recikliranjem postali pomemben člen slovenskega krožnega gospodarstva.

Od neskončne kartuše do celovitega upravljanja tiskanja

Celovito upravljanje storitev tiskanja (krajše MPS, ang. managed print services) je Optiprintova storitev, ki podjetjem ponuja znižanje operativnih stroškov tudi do 30%. Namesto visoke investicije v nakup tiskalnika podjetja storitev enostavno najamejo in optimizirajo stroške. Strošek najema je vsak mesec fiksen in vključuje vse za brezskrbno tiskanje. V strošek najema je vštet tiskalnik ali multifunkcijska naprava, namestitev tiskalnika, njegovo vzdrževanje, servisiranje in menjave vseh rezervnih delov. Rešitev vključuje neskončno barvno kartušo, ki omogoča brezskrbno tiskanje v barvi. Tako podjetju ni potrebno skrbeti za čisto nič razen za vsebino tiskanja.

Prisotnost po vsej Sloveniji. Lokalni serviser le korak stran

Ste vedeli, da je Optiprintov lokalni serviser od uporabnika v povprečju oddaljen največ 20 km? Je to mogoče? Ena izmed največjih konkurenčnih prednosti Optiprinta je lokalna prisotnost, ki ponuja visoko odzivnost in razvoj osebnega odnosa z uporabniki. Optiprint deluje na podlagi franšiznega poslovnega modela in nudi storitev brezskrbnega tiskanja v vseh regijah po Sloveniji. Ne glede na lokacijo in organizacijo poslovanja so uporabniki deležni kakovostne storitve nameščanja in servisiranja s strani lokalnega serviserja, ki še v istem dnevu razreši vsakršen problem.

Inovacija, ki se vztrajno širi na tuje trge

Razvoj uspešnega poslovnega modela je zbudil zanimanje tudi v tujini. Optiprintova storitev brezskrbnega tiskanja in neskončne barvne kartuše se je razširila najprej na območje celotne Hrvaške, v Bosno in Hercegovino, Srbijo, Italijo, Romunijo in Češko.

7-dnevni brezplačni preizkus tiskalnika

Optiprint je sinonim za brezskrbno izkušnjo tiskanja, kopiranja in skeniranja. Podjetje verjame v kakovostno storitev, zato ponuja popolnoma neobvezujoč preizkus tiskalnika ali multifunkcijske naprave. O brezskrbnosti se prepričajte tudi vi in jih preizkusite. Preizkus je brezplačen in vsebuje neskončno barvno kartušo.

www.optiprint.si