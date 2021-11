Z dronom napadel razdelilno postajo v Pensilvaniji

Droni so tako priročni, da se ameriške obveščevalne agencije čudijo, da se pogosteje ne uporabljajo v terorističnih napadih. Šele lani so na primer v ZDA zabeležili prvi napad z dronom na električno omrežje, za kar je javnost izvedela te dni iz poročila, ki so ga pripravili FBI, DHS (domovinska varnost) in center za boj proti terorizmu. Napad je sicer spodletel, ker je dron strmoglavil.

Zamisel je bila neverjetno preprosta. Na dron je neznanec na dolge najlonske vrvi obesil bakreni drog, ki ga je skušal položiti med povezave na razdelilno-transformatorski postaji v Pensilvaniji, s čimer bo povzročil kratki stik. Dron je iz neznanega razloga izgubil vzgon, zato je strmoglavil na streho, pri čemer si je poškodoval rotorje. Ker pa je bil lastnik z njega odstranil vse identifikacijske oznake, pomnilniško kartico in tudi kamero – morda je padel ravno zato, ker je letel vizualno – ga do danes niso izsledili.

Večje škode torej ni bilo, a vseeno so strokovnjaki preplašeni. Tovrstni napadi so namreč strašljivo preprosti. Ne le da je na drone enostavno možno pripeti dovolj eksploziva, da povzročijo resno škodo ali žrtve, v nekaterih primerih ne potrebujejo niti tega. Zaradi široke dostopnosti in enostavne uporabe pa je možnosti za zlorabo veliko.

V preteklosti smo brali zlasti o stranskih učinkih, denimo dronih, ki motijo pristanke letal na letališčih, ali preplahu zaradi drona, ki je priletel na trato pred Belo hišo. Danes pa strokovnjaki razpravljajo o potrebnih novih metodah zaščite ključne infrastrukture, ki je doslej predpostavljala, da so potencialni napadalci pač vedno na tleh. A to ni več res …

Prvi je o dogodku iz lanskega julija, ki ga je FBI šele sedaj razkril javnosti, poročal ABC.