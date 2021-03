Z bitcoinom možno kupiti teslo!

Objavljeno: 25.3.2021 05:00

Tesla se je odločila v celoti posvojiti bitcoin. Po februarskem razkritju, da so kupili za 1,5 milijarde dolarjev bitcoina, so sedaj najavili še prodajo tesel za bitcoine. Sprva le Američani, a kasneje tudi drugi, bodo lahko plačevali z bitcoini.

Ali to pomeni, da bodo vozila na prodaj za bitcoine? Da in ne. Cene bodo še vedno določene v dolarjih, bo pa plačilo možno izvesti v bitcoinih. Plačati bo treba točno vrednost glede na tečaj bitcoina v dolarjih, in sicer bo Tesla vsakokrat posebej izračunala, koliko je to. Potem bo imela stranka določen rok, do kdaj mora transakcijo izvesti, sicer bo treba dobiti nov preračun. V tem pogledu bodo torej izdelke še vedno vrednotili v dolarjih, le plačati jih bo možno drugače.

Toda – Tesla obljublja, da sprejetih bitcoinov ne bo pretvarjala v dolarje. To pa pomeni, da očitno verjamejo v dolgoročno prihodnost valute, saj se izpostavljajo tveganju nihajnosti tečaja bitcoina. Temu tveganju so sicer izpostavljeni že sedaj, saj imajo v bilanci za skoraj dve milijardi dolarjev bitcoinov.

Tečaj bitcoina še vedno leze navzgor in je dosegel že 55 dolarjev. Za en sam bitcoin lahko torej že dobimo osnovno teslo, medtem ko je pred dobrimi desetimi leti ena pica stala 20.000 bitcoinov. A to so bili neki drugi časi.

