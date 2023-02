Objavljeno: 9.2.2023 13:00

Z Apple Watch do zdravstvenih popustov

Ameriška zdravstvena zavarovalnica UnitedHealthcare je predstavila nov program, s katerim lahko uporabniki z Apple Watch z doseganjem različnih zdravstvenih ciljev tudi zaslužijo.

Članstvo v programu omogoča zaslužek do 1000 dolarjev letno (sodelujejo lahko tudi zakonski partnerji), v zameno pa morajo dosegati redne zdravstve cilje in dejavnosti. Uporabniki lahko za sledenje zdravju uporabijo Watch, ali pa iPhone in aplikacijo Health.

Ključ je seveda, da bo UnitedHealthcare dobil dostop do zdravstvenih podatkov članov, kot so spanje in telesna aktivnost. Kot zdravstvena zavarovalnica lahko UnitedHealthcare podatke uporabi na različne načine, na primer pri odločanju o zdravstvenih storitvah. To je trgovina s podatki, ki je verjetno vredna več kot 1000 evrov na leto.

Zasluženi denar se članom sicer dodaja na predplačniško debetno kartico ali vplačuje v zdravstveni varčevalni račun za pokrivanje zdravstvenih stroškov izven osnovnega paketa. Program zahteva iOS 14 ali novejšo različico. Članstvo v programu je na voljo za izbrane polno zavarovane zaposlene.

Vir: Appleinsider, ChatGPT in Monitor