Youtube začel s preizkušanjem klona TikTok

Youtube bo v Indiji začel s preizkušanjem beta različice nečesa, kar lahko brez slabe vesti poimenujemo – še en klon TikToka.

Youtube Shorts, kot se novost imenuje, je/bo dodaten gumb v mobilni aplikaciji Youtube, ki bo uporabnikom omogočil izdelavo kratkih posnetkov (do 15 sekund), urejanje le teh z zanimivimi orodji in filtri, sestavljanje teh posnetkov, dodajanje glasbe iz knjižnice Youtube, pohitrenje in upočasnjevanje posnetkov in dodajanje števcev in odštevalnikov. Youtube ustvarjalce že sedaj opogumlja, da naj na Youtube začenjajo nalagati (tudi) kratke posnetke, četudi nimajo dostopa do novosti v aplikaciji. Taki video posnetki bodo kasneje na voljo vsem uporabnikom Shorts.

Vir: Search Engine Journal

Da se je Youtube (Google) za preizkušanje odločil ravno v Indiji, ni naključje, saj je tam TikTok prepovedan. Za izbiro Indije se je denimo julija odločil tudi Instagram (Facebook), ko je začel s preizkušanjem svoje različice TikToka – Instagram Reels.

Youtube ima sicer pred konkurenti, ki se trudijo skočiti na vlak priljubljenih kratkih video posnetkov ključno prednost – število uporabnikov. TikTok ima namreč 700 milijonov aktivnih uporabnikov v mesecu, Instagram milijardo, Youtube pa kar dve milijardi. Predvsem pa ima izdelan sistem »monetizacije« svojih vsebin, česar Instagram in TikTok nimata.