Objavljeno: 11.11.2021 11:44

YouTube umika podatek »ni mi všeč«

YouTube umika podatek o številu uporabnikov, ki na video posnetku klikne možnost »Ni mi všeč« (Dislike).

To bomo sicer še vedno lahko izbrali (in njihovem algoritmu pač sporočili, kaj je nam všeč oziroma kaj ne), skrit bo pač le podatek o skupnem številu teh klikov. Ta podatek bo sicer še vedno na voljo ustvarjalcu videa, s tem korakom želijo ustaviti napade na ustvarjalce, ki so pogosto posledica političnih in drugih prepričanj. Novost so začeli preizkušati že v začetku leta, po njihovih besedah pa se je dobro odnesla, sploh pri manjših ustvarjalcih naj bi prišlo do manj negativnih navalov uporabnikov.