YouTube tudi v Sloveniji preganja blokiranje oglasov

Ob obisku spletišča YouTube se je Slovencem, ki uporabljajo vtičnike za blokiranje oglasov, začelo pojavljati obvestilo, da kršijo pravilnik uporabe največje spletne videoteke na svetu.

Maja letos so pri Googlu začeli testirati blokiranje blokiranja oglasov. V kolikor je obiskovalec uporabljal programske pripomočke, ki so samodejno preskočili oglase pred in med predvajanjem video posnetkov, so jih opozorili, da s tem kršijo njihova pravila ter obvestili, da za odstranjevanje oglasov na spletišču obstaja uradna in legalna pot, naročnina, ki v Sloveniji stane dobrih sedem evrov. Čeprav so pri Googlu sprva trdili, da je tovrstno obveščanje zgolj omejen test, so se dotična sporočila začela pojavljati tudi v Sloveniji. Za zdaj gre na sončni strani Alp očitno za omejeno delovanje, ki prizadene le uporabnike brskalnika Chrome, a bržkone bo kmalu prišel dan, ko bomo v enačbo zajeti vsi in bo tudi opozarjanja konec. Ostali nam bosta zgolj dve možnosti - oglasi ali naročnina.