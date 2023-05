YouTube otrokom priporoča videoposnetke o streljanjih na šolah

Raziskovalna skupina Tech Transparency Project (TTP) je ugotovila, da spletišče YouTube vodi otroke do videoposnetkov o streljanjih v šolah in drugih vsebin, povezanih z orožjem.

Raziskovalci, ki so pripravili poročilo, so ustvarili štiri nove račune Youtube in se z njimi predstavljali kot otroci in mladoletniki. Z računi so si ogledovali vsebine o priljubljenih videoigrah Roblox, Lego Star Wars, Halo in Grand Theft Auto. Raziskovalci so nato 30 dni spremljali priporočila teh računov. Nad rezultatom so bili negativno presenečeni.

Algoritem spletišča jim je med predlaganimi vsebinami velikokrat priporočal videoposnetke, ki so vključevali prizore streljanja v šolah in drugih množičnih streljanj, grafične prikaze škode, ki jo lahko orožje povzroči na človeškem telesu, in vodiče za predelavo pištole v popolnoma avtomatsko orožje. Nekaj posnetkov je bilo komercialne narave in so bili podprti z oglasi. Pri spletišču YouTube so v odzivu na poročilo poudarili varnostne ukrepe, kot so aplikacija YouTube Kids in orodja za nadzor znotraj aplikacije. Z drugimi besedami, krivdo so prevalili na druge.