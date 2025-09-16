Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
Objavljeno: 16.9.2025 20:30

YouTube od leta 2021 ustvarjalcem izplačal več kot 100 milijard USD

YouTube je ob svoji 20. obletnici razkril, da je od leta 2021 ustvarjalcem, umetnikom in medijskim hišam izplačal več kot 100 milijard ameriških dolarjev.

Platforma, ki je v lasti spletnega velikana Googla, je lani sporočila, da je med letoma 2021 in 2024 ustvarjalcem razdelila 70 milijard ameriških dolarjev, zdaj pa je razkrila svež podatek, da je v zadnjem letu izplačala še dodatnih 30 milijard USD. Ključno vlogo pri rasti prihodkov ustvarjalcev ima porast gledanja vsebin s spletišča prek televizijskih zaslonov. Število kanalov, ki zaslužijo več kot 100.000 dolarjev letno prek TV platforme, se je v enem letu povečalo za 45 %. Na dogodku Made on YouTube v New Yorku je podjetje predstavilo tudi vrsto novih orodij, med njimi funkcije umetne inteligence za urejanje kratkih videov (Shorts), možnost pretvorbe dialogov v pesmi ter integracijo najnovejše različice umetno inteligentnega generatorja videoposnetkov Veo 3. YouTube je ob tem razkril, da platforma zdaj gosti več kot 20 milijard videoposnetkov, med njimi glasbo, podkaste in kratke vsebine. 

