YouTube namenoma počasen na brskalnikih, ki niso Chrome

Uporabnik spletišča Reddit je delil videoposnetek, ki prikazuje petsekundno zamudo pri nalaganju videoposnetka na spletišču YouTube v brskalniku Firefox.

Nekateri uporabniki spletišča YouTube poročajo, da je nalaganje videoposnetkov v brskalnikih Mozilla Firefox in Microsoft Edge postalo opazno počasnejše. Zamuda izgine, če uporabniki spremenijo agenta brskalnika v Chrome, kar nakazuje, da je ustvarjena namenoma. To potrjuje tudi uporabnik Reddita Vk6_, ki je opazil, da JavaScript za odjemalca spletišča YouTube vsebuje kodo, ki umetno doda petsekundno zamudo na brskalnikih Firefox in Edge. Spletišče je že nedavno dvignilo nemalo prahu z blokiranjem uporabnikov, ki so uporabljali pripomočke za odstranjevanje oglasov in niso plačevali naročnine Premium. Če je ta poteza bila kolikor toliko razumljiva, saj platforma potrebuje denar za preživetje in plačilo ustvarjalcem, za druge akcije spletišča tega ne bi mogli trditi. V nerazumljivo kategorijo spada tudi umetno upočasnjevanje tujih brskalnikov. Google najdb in opažanj svojih uporabnikov še ni komentiral.