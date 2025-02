YouTube je nova televizija

Spletišče YouTube letos praznuje 20 let in ob tej priložnosti je izvršni direktor Neal Mohan razkril ključne usmeritve platforme v letu 2025.

YouTube postaja nova televizija. Prvič v zgodovini so najbolj množični obiskovalci spletišča gledalci pred televizorjem, ki si dnevno ogledajo več kot milijardo ur vsebin. Platforma na tem področju širi interaktivne funkcije, kot so QR kode za oglaševanje in možnost sočasnega komentiranja športnih dogodkov. Ustvarjalci vsebin postajajo podjetniki, gradijo lastne studie in ustvarjajo profesionalne produkcije. YouTube jih podpira z različnimi načini monetizacije, kot so naročnine, oglaševanje in prodaja izdelkov. Neal je najbolj priljubljene ustvarjalce označil kar za novo generacijo Hollywooda. YouTube bo tudi v prihodnosti ostal ključno prizorišče za kulturne in družabne dogodke, osrednja platforma za poslušanje podkastov ter nadaljeval z razvojem orodij umetne inteligence, s katerimi bo pomagal ustvarjalcem pri najrazličnejših opravilih, od generiranja ozadij za videoposnetke do samodejnega prevajanja vsebine v različne jezike.