Youtube bo samodejno razpoznaval izdelke in predlagal spletne trgovine zanje

Googlov Youtube že od lanskega aprila testira novost, imenovano »Products in this Video«. Nekaterim uporabnikom v ZDA se zato pod video posnetki samodejno prikazujejo povezave do trgovin, kjer je mogoče kupiti izdelke, ki nastopajo v njih.

Poznavalci menijo, da bo novost, če jo bo Google uspel dovolj dobro izpiliti, pomenila novo revolucijo pri generiranju denarnega toka podjetja, saj bo z enim zamahom ubila oz. prevzela industrijo povezanih nakupov (affiliate-link market). To bi lahko pomenilo konec oglaševanja, kot ga poznamo, hkrati pa bi lahko manjši ponudniki video vsebin veliko lažje »monetizirali« svoje izdelke.

