Xiaomijevo brezžično napajanje na daljavo

Objavljeno: 29.1.2021 10:26

Xiaomi je napovedal tehnologiji »Mi Air Charge«, s katero se lahko naprave napaja brezžično z razdalje več metrov.

Tehnologija deluje tako s telefoni kot drugimi napravami, denimo pametnimi urami. Njihov cilj je, da bi tako napajali vse manjše naprave po stanovanju, tudi zvočnike, luči, razna tipala, itd. Trenutno se naj bi napajalo več naprav, vsako z močjo petih vatov. Napajalnik uporablja pet anten za natančno lociranje telefona, ob tem pa matriko 144 majhnih anten, ki oddajajo usmerjen napajalni signal širine nekaj milimetrov. Ugibamo, da gre za ekstremno visoke frekvence (EHF, Extremely High Frequency) med 30 in 300 GHz, te potrebujejo prosto vidno linijo do naprave, ki jo želimo napajati. Xiaomi namreč ni objavil kakih resnejših podrobnosti, povedali so, da komercialnih produktov letos še ni za pričakovati.