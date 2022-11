Xiaomijev telefon z objektivi Leica

Xiaomi je predstavil razvojni projekt telefona 12S Ultra, na katerega je mogoče namestiti objektive, narejene za bajonet Leica M.

Gre za koncept, pri katerem so na telefon 12S Ultra dodali še dodatno fotografsko tipalo ločljivosti 50 milijonov pik, čez katerega lahko uporabnik namesti adapter, na njega pa omenjene objektive. Mimogrede, slednje so poleg Leice v preteklosti izdelovali tudi drugi proizvajalci, bajonet pa obstaja že od leta 1954. Izdelali naj bi le 10 takih telefonov, cena vsakega je okoli 40.000 dolarjev, kar vključuje tudi objektiv (po fotografijah bi lahko šlo za Summilux-M 35mm f/1.4, čigar samostojna cena je okoli 6.000 dolarjev). Telefone so za krajši čas poslali nekaterim »influencerjem«, načrtov za širšo proizvodnjo nimajo.

Telefon je po našem mnenju izredno zanimiv in kaže, kam bi lahko šel vsaj del razvoja pri teh napravah. Vseeno pa se moramo zavedati omejitev – največja je v tem trenutku velikost tipala. Temu telefonu naj bi (po nam dosegljivih informacijah) dodali tipalo razreda enega palca – govorimo o razredu, ker gre za splošno poimenovanje, tipala tega razreda merijo okoli 13 × 9 milimetrov (različni proizvajalci imajo različna odstopanja in poimenovanje teh tipal).

To je velikost tipal, ki smo jo srečali pri kakšnih zmogljivejših kompaktnih aparatih. Kar je bolj merodajno je dejstvo, da uporabljajo Leica fotoaparati tipala s kar osemkrat večjo površino (gre za t.i. »Full-frame« tipala). Tako je uporaba Leica objektivov res pretirana. Če potegnemo vzporednico z avtomobilističnim svetom je to približno tako, kot če bi na avtomobil z osemdesetimi konji moči namestili dirkalne pnevmatike in dvajset palčna kolesa, ali pa računalniku z najzmogljivejšim 24 jedrnim procesorjem dodali 1 GB pomnilnika – ozko grlo je pač drugje. V tem primeru dobimo tudi faktor povečave goriščnice 3 - torej se 35 milimetrski objektiv obnaša, kot da bi imel goriščno razdaljo dobrih 100 milimetrov.

Da ne bo pomote – to, da imamo na telefonu eno največjih tipal doslej, je dejansko koristno. Odlično je tudi dejstvo, da lahko pred to tipalo postavimo različne objektive, s tem lahko izbiramo goriščne razdalje, največje zaslonke, kakovosti, itd. V primeru tega Xiaomija pa bi lahko pred omenjeno tipalo postavili tudi bistveno manjše, lažje in cenejše objektive – lahko bi pač izbrali majhne (in cenovno zelo ugodne) objektive sistema Micro4/3 (Panasonic in Olympus) in bi dosegli povsem enak učinek.

Izdelava takega telefona se nam dejansko zdi zelo zanimiva in bi bila za fotografsko zahtevne uporabnike povsem smiselna. Po eni strani bi lahko dobili s fotografskega stališča napravo, ki bi po kakovosti fotografij povsem konkurirala ustaljenim aparatom z izmenljivimi objektivi (Canon, Nikon, Fujifilm, Panasonic, Sony…), po drugi pa bi ta naprava hkrati omogočala zelo enostavno obdelavo in prenos zajetih fotografij. Seveda bi bilo to (vsaj sprva) zelo drago, tak telefon bi bil tudi večji, ko smo sedaj vajeni, predvsem po debeljini. Bajonet, na katerega bi pritrdili objektive, pač terja svoj prostor, prav tako tisto glavno fotografsko tipalo.

Glede na prikazani prototip si vsekakor obetamo, da v roku kakega leta ali dveh kaj takega pride tudi v prodajo.

6gtC5OZ337o