Xiaomi trenutno drugi največji proizvajalec telefonov na svetu

Analitska družba Canalys je sporočila, da je glede na podatke o prodaji v drugem četrtletju 2021, kitajski Xiaomi prehitel Apple in postal drugi največji prodajalec telefonov na svetu.

Po globokem padcu Huaweia, ki so ga dotolkle ameriške sankcije (prepoved uporabe Googlovih aplikacij in storitev ter prepoved uporabe najnovejših integriranih vezij/čipov), so v njegove čevlje skočile druge kitajske korporacije. Trenutno najbolje kaže Xiaomiju, ki je v drugem četrtletju svoje prodajne številke povečal za kar 83% in s tem dosegel 17% vseh telefonov, ki so bili prodani v tem času. Samsungov tržni delež je 18%, Applov pa 14%.

Seveda pa zgodba ni tako zelo očitna in preprosta. Xiaomijevi telefoni, ki se zelo dobro prodajajo, največkrat sodijo med cenejše – poznavalci vedo povedati, da je povprečna vrednost Xiaomijevega telefona za 40% nižja od cene povprečnega telefona Samsung in celo 70% nižja od povprečnega iPhona. To, da je Xiaomi trenutno drugi največji proizvajalec telefonov na svetu, zato prav nič ne pove o tem, koliko je z njimi zaslužil.

Poleg tega je drugo četrtletje za Samsung in Apple navadno »mirno obdobje«, ko je prodaja nekoliko slabša, saj se podjetji pripravljata na predstavitev novih modelov. Po podatkih poslovnih partnerjev se je Apple za letošnje leto namenil izdelati kar 90 milijonov novih iPhonov, kar je 20% več kot prejšnja leta. Xiaomijevo doseženo drugo mesto je torej v nevarnosti, čeprav odgovorni pravijo, da je končni cilj doseči prvo mesto.

Xiaomi je svoje odlične številke dosegel predvsem z agresivnim nastopom na mednarodnih tržiščih, saj je prodajo v Latinski Ameriki povečal za kar 300%, v Afriki za 150% in v Zahodni Evropi za 50%. V domači Kitajski je podjetje bolj ali manj izenačeno z domačima konkurentoma Oppo in Vivo.