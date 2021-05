Xiaomi prodal že 200 milijonov telefonov Redmi Note

Xiaomi je od prvega modela Redmi Note leta 2014, prodal že 200 milijonov naprav te serije.

Gre za njihovo najuspešnejšo linijo naprav in eno pomembnejših pri njihovem vzponu na tretje mesto med svetovnimi proizvajalci telefonov. Če smo povsem iskreni, je to res odličen dosežek, a je to tudi okvirna številka prodanih telefonov iPhone – v enem letu. Hkrati velja poudariti, da je Xiaomi dodaten zagon dobil v zadnjih nekaj letih, ko je Huawei pristal v nemilosti ameriških oblasti.

Kakorkoli - naprave Redmi Note od začetka predstavljale solidno razmerje med zmogljivostjo in ceno. Mimogrede - pripravljamo novo številko Monitorja, v kateri smo preizkusili novi model Redmi Note 10 Pro.