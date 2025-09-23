Objavljeno: 23.9.2025 09:00

Xiaomi prestavil pametni pralni stroj prihodnosti

Xiaomi je na kitajskem trgu predstavil pametni pralni stroj Mijia Three‑Zone Pro Drum 10 kg, ki prinaša nov pristop k pranju perila s tremi ločenimi bobni.

Glavna odlika novega modela je možnost pranja različnih vrst oblačil hkrati brez tveganja medsebojnega prenašanja vonjav ali barv. Manjše kose perila lahko damo v zgornja manjša predala, medtem ko osrednji boben napolnimo z večjimi. Ti trije bobni imajo vsak svoj vodni kanal in suspenzijski sistem, kar pripomore k tišji uporabi in manj vibracijam. Med ostale funkcije sodita tehnologiji Super Electrolysis, ki naj bi izboljšala odstranjevanje madežev in beljenje, ter samodejno odmerjanje detergenta, ki zmanjša odpadke in ostanke na oblačilih. Stroj ponuja tudi različne programe pranja, vključno s hitrim delovanjem za vsakodnevno pranje. Ker je pralni stroj del pametnega ekosistema podjetja Xiaomi, se naprava poveže z aplikacijo HyperOS Connect, v kateri lahko nastavimo čas pranja, prilagodimo programe in spremljamo napredek.

Pralni stroj je trenutno na voljo zgolj na kitajskem trgu po preračunani ceni slabih 1200 evrov, datum prihoda na globalni trg, pa Xiaomi še ni razkril.